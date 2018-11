Sprookje met 'bad ending' voor Dudelange 30 november 2018

00u00 0

Vijftien minuten lang leefde F91 Dudelange gisteren in een sprookje. De Luxemburgse club was in San Siro na 49 minuten op 1-2 gekomen tegen AC Milan, na goals van Dominik Stolz en David Turpel. En dat terwijl Dudelange in zijn vier eerste partijen in de Europa League slechts eenmaal tot scoren kwam. Het bleef zelfs niet bij twee goals, want Stélvio deed in de 66ste minuut nog eens de netten trillen - helaas van het verkeerde doel. De owngoal leidde de ommekeer in - vier minuten later stond het al 3-2, na een doelpunt van Hakan Calhanoglu, en nog eens zeven minuten erna nam ook kapitein Tom Schnell zijn eigen keeper te grazen. Tien minuten voor tijd legde invaller Fabio Borini de eindscore vast. Door die zege springen de rossoneri over Olympiakos naar de tweede plek in groep F. (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN