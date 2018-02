Sprinters lossen elkaar af in Dubai: Colbrelli wint op Hatta Dam 10 februari 2018

00u00 0

Het is elk op zijn beurt voor de topspurters in de Ronde van Dubai. Na Dylan Groenewegen, Elia Viviani en Mark Cavendish won de iets completere Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) op Hatta Dam. Ondanks schakelproblemen haalde de winnaar van de Brabantse Pijl 2017 het voor de Deen Nielsen en de Nederlander Roosen. Met Loïc Vliegen (9de), Nathan Van Hooydonck (10de) en Dylan Teuns (12de) finishten drie BMC-Belgen in de top twaalf. Elia Viviani begint met een minuscule bonus van 0:02 op Nielsen en 0:04 op Colbrelli aan de slotetappe. In het klassement is Van Hooydonck vierde, Vliegen zesde en Teuns tiende. Ook Van Hooydonck staat op slechts 0:07 van Viviani. "Er zijn, zowel onderweg als aan de streep, nog bonificatieseconden te verdienen", weet de neef van Edwig. "De trui van de tussenspurten ga ik verdedigen. Maar op het einde spurt ik liever niet mee, wegens té gevaarlijk en ook gewoon niet snel genoeg. Het zal dus wellicht bij die vierde plaats blijven." (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN