Sprinkhanen overspoelen Las Vegas

In Las Vegas zijn ze wel wat gewend, maar zoveel sprinkhanen hebben ze in de Amerikaanse gokstad nog nooit gezien. Hoewel de insecten niet schadelijk zijn voor mens en omgeving, vergelijken inwoners op Twitter de situatie met een scène uit een horrorfilm. Hier en daar wordt zelfs verwezen naar de Bijbelse passages over de voortekenen van een nakende apocalyps.

