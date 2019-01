Spring overweegt reünie bij 100.000 likes 22 januari 2019

00u00 0

Voor een superfan van de voormalige Studio 100-band Spring was 'Throwback Thursday in het Sportpladijs', de concertreeks naar aanleiding van 20 jaar Ketnet in 2017, nog niet genoeg. Hij wil Spring nu nóg eens in het Sportpaleis zien. Daarom lanceerde megafan Thijs op Facebook de pagina 'Concert van Spring in het Sportpaleis'. Frontzanger Jelle Cleymans reageerde alvast op Instagram: "Bij 100.000 likes wil ik er zeker eens ernstig over nadenken." Gisteravond zat de pagina al aan 26.000 vind-ik-leuks. (KD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN