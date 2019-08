Exclusief voor abonnees Spraakverwarring tijdens veiling Porsche-voorloper: geen 70 maar 17 miljoen 20 augustus 2019

00u00 0

Het had de duurste auto ter wereld moeten worden, de Porsche Type 64 uit 1939. Maar door spraakverwarring is de veiling uitgedraaid op een flop. Tien jaar voor de oprichting van het merk dat zijn naam draagt, schroefde Ferdinand Porsche de bolide in elkaar. De merkbadge werd pas naderhand aangebracht. De eerste échte Porsches uit 1948 gaan voor 4 tot 8 miljoen euro onder de hamer. Verwacht werd dat de mythische 'Ahnherr' (voorloper) zeker 20 miljoen in het laatje zou brengen, in het Californische Monterey. De Nederlandse veilingmeester van RM Sotheby's trapte het bieden af met 30 miljoen - zo dácht iedereen toch, inclusief de medewerker die het scherm bediende. In realiteit had de veilingmeester 13 miljoen bedoeld: 'thirteen' in plaats van 'thirty'. Ook de volgende bedragen werden systematisch verkeerd begrepen: 14 miljoen werd 40 miljoen, 15 werd 50, 16 werd 60 en 17 werd 70. De zaal vol autoliefhebbers, die hoopten op een record, ging uit de bol, tot de vergissing dan toch werd ingezien. De stemming sloeg om en uiteindelijk bood niemand meer dan 17 miljoen. Onder de drempel van 20 miljoen, waardoor de verkoop niet doorging.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis