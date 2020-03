Exclusief voor abonnees Spraakmakende bullebak 'The Loudest Voice' 18 maart 2020

Geen kat die hem hier kent, en toch was Roger Ailes de voorbije twintig jaar één van de meest invloedrijke mediamannen ter wereld. Op het eerste gezicht leek hij een moddervette bullebak, hard op weg naar een fatale hartaanval. Maar achter die façade ging een berekenende en gevaarlijke man schuil die aan de wieg stond van de televisiezender Fox News, en aldus de megafoon werd van conservatief Amerika. Tijdens zijn grillige carrière in de Amerikaanse omroepwereld en de politieke periferie van het Witte Huis - als adviseur van de presidenten Nixon, Reagan, Bush en Trump - stond hij bekend als een arrogante werkgever die licht ontvlambaar was en keihard omging met zijn werknemers. Ontslag op staande voet was één van zijn specialiteiten. Vooral zijn vrouwelijke ondergeschikten - nieuwslezeressen en presentatrices - kregen het zwaar te verduren. Hij liet - de vrijwel altijd blonde - vrouwen bij sollicitatiegesprekken in zijn werkkamer paraderen en rondjes draaien om hun figuur te bekijken. Sommigen moesten zelfs hun rok omhoog doen zodat hij hun benen kon beoordelen. Allemaal onder het motto: 'We werken voor een visueel medium.' In de zevendelige serie 'The Loudest Voice' speelt een onherkenbare Russell Crowe de vadsige Ailes tot in de perfectie. Hij kreeg een Golden Globe voor zijn weerzinwekkende vertolking. De spraakmakende reeks toont een uniek stuk Amerikaanse geschiedenis: de invloed die de zender had op het Witte Huis, de jacht op Saddam Hoessein en de opinie van de zwijgende meerderheid, die uiteindelijk Trump in het Witte Huis hielp. Ook de beschuldigingen van seksisme en seksueel machtsmisbruik komen aan bod, zij het minder nadrukkelijk en sensationeel dan in 'Bombshell', de recente film die ook al Roger Ailes portretteerde. Ook op VRT NU.

