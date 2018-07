Spouwen-Mopertingen heeft eerste training achter de rug 12 juli 2018

Voetbal

Tweede amateurklasse B

Mocht kapitein Martijn Dingenen als voorbeeld gesteld worden voor de gretigheid waarmee de spelersgroep van Spouwen-Mopertingen die eerste, echte training aanvatte, dan belooft dat weer heel veel voor het nakende seizoen. "Nadat ik op 14 november afgelopen jaar met een zware knieblessure uitviel, stelde ik me tot doel die voorbereiding op het nieuwe seizoen me de spelersgroep te kunnen aanvatten. Niet dat ik nu meteen al alle wedstrijden zal meepikken, daar moet ik ook realistisch in durven zijn. Geleidelijk verder opbouwen, die eerste duelletjes durven aangaan en dan zien we wel hoever ik kan geraken. De voorbije maanden heb ik bij broer Bart, kiné van beroep, op geen inspanning gekeken en dit is het resultaat", aldus de man die popelt van ongeduld om weer helemaal in die groep te zitten.

