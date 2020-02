Exclusief voor abonnees Spouwen-Mop. ASV Geel 1-0 17 februari 2020

Ook aan de Blookstraat toonde de wind zich spelbreker, waarbij beide teams het moeilijk hadden om controle over de wedstrijd te krijgen. Thuisspeler La Mantia stak het eerst de neus aan het venster, maar zijn poging zwaaide naast. Ploegmaat Body zag zijn hoekschop naar de kruising waaien, maar gaandeweg gingen de bezoekers het initiatief wat overnemen. Morgan besloot zwak naast enVandersmissen zag zijn poging door doelman Grootaers gestopt. De thuisportier schudde wat later de beste reactie uit zijn handschoenen, toen Baik een botsende bal meteen op de slof nam. Meteen na de pauze ging een goed georganiseerd spelend Spouwen-Mopertingen wat nadrukkelijker op zoek naar de openingstreffer. Vlotte combinaties bleken door de windstoten niet altijd mogelijk, maar met pogingen van Boiten (kopstoot naast) en Body (kopstoot pal op de doelman), was de thuisploeg dicht bij een treffer. Die kwam er twintig minuten voor tijd dan toch. Ernens zwiepte de bal voor doel en Boitenscoorde in twee tijden.

