Spotify meteen 24 miljard waard op beurs 04 april 2018

Spotify stapelt de verliezen op, en toch lopen beleggers elkaar onder de voeten om aandelen van de muziekstreamingdienst te bemachtigen. Die noteerden gisteren voor het eerst op de beurs van New York - met veel succes. Spotify werd onmiddellijk op 30 miljard dollar of 24 ,45 miljard euro gewaardeerd. "Volledig gebaseerd op de hoop dat het zijn marktleiderschap kan behouden én betalende leden kan blijven aantrekken", leggen experts uit. "Dat is niet verkeerd, maar laat wel weinig ruimte voor missers." (HG)