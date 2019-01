Spotify lanceert muziekspeler voor in de auto 21 januari 2019

Spotify brengt later dit jaar een accessoire uit waarmee iedereen in de auto de populaire muziekdienst kan gebruiken, zo schrijft de Britse zakenkrant 'Financial Times'. Het apparaat heeft hardwareknoppen waarvan de functionaliteit in te stellen valt, bijvoorbeeld een specifieke playlist. Voordeel hiervan is dat de gebruiker zijn blik niet van de weg hoeft te halen om een playlist aan te klikken. Om diezelfde reden zal het gadget ook te bedienen zijn via stemcommando's. Het accessoire wordt via bluetooth verbonden met het audiosysteem van de auto. Waar het de data vandaan haalt, is nog onduidelijk.