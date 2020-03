Exclusief voor abonnees Sportwereld toont zijn hart MILJOENEN EURO'S AAN DONATIES IN CORONATIJDEN 26 maart 2020

00u00 0

De strijd tegen het coronavirus laat niemand onberoerd. Ook de sportwereld niet, die massaal geld doneert aan de zorgsector en slachtoffers. Zo toonde Romelu Lukaku vorig weekend al zijn groot hart door 100.000 euro te schenken aan het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan. Wereldsterren Lionel Messi en Cristiano Ronaldo volgden: zij doneerden beiden 1 miljoen euro aan ziekenhuizen in respectievelijk Barcelona en Argentinië en in Portugal. Gisteren sprong tennisster Roger Federer op de kar. Samen met zijn vrouw Miroslava doneerde hij 1 miljoen Zwitserse franken (bijna 950.000 euro) aan kwetsbare gezinnen in Zwitserland. Zlatan Ibrahimovic (Milan) en Paul Pogba (Man United) startten op hun beurt dan weer een inzameling voor de gezondheidszorg en UNICEF. In de Verenigde Staten sprongen alle franchises van de grote sportbonden bij voor de vele medewerkers, die thuiszitten. Vele Amerikaanse sportsterren deden daar op hun beurt nog een schepje bovenop. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis