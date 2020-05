Exclusief voor abonnees Sportterreinen weer open 15 mei 2020

In Poperinge is het trimpad, de atletiekpiste en de tennisterreinen weer open voor individueel sporten. Er mag gesport worden met de leden van je gezin of met maximum twee vrienden. De coronamaatregelen blijven van kracht. Ook de tennisterreinen kan je weer gebruiken, als je die reserveert bij de sportdienst. De sporthallen blijven dicht. Je kunt dus niet naar het toilet of naar de drankautomaat. Ook de fit-o-meter blijft gesloten. (LBR)

