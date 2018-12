Sportjournalistiek rouwt om Jean Derycke 18 december 2018

Sportjournalist Jean Derycke (42) is zondagnacht onverwacht overleden bij hem thuis. Hij werkte voor de Franstalige krant L'Avenir. Derycke werd erg gerespecteerd en gewaardeerd binnen de voetbalwereld. Om zijn sterke pen, maar ook om zijn scherpe humor. Naast zijn bezigheden als sportjournalist was Derycke eveneens auteur en gepassioneerd door strips - hij werkte mee aan de stripverhalen 'Les Diablitos' et 'Bertin Timbert grand reporter, Panique sur la PQR'. Onlangs schreef Derycke nog een boek over Felice Mazzu. Hij laat een vrouw en vier dochtertjes na. Het Laatste Nieuws betuigt zijn medeleven aan de familie en aan de voltallige redactie van L'Avenir. (HLN)