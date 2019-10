Exclusief voor abonnees Sportieve en extrasportieve malaise bij KVO 28 oktober 2019

00u00 0

Nul op negen en acute geldproblemen. Zowel op als naast het veld gaat het KV Oostende, dat nu al sinds eind augustus wacht op een zege, allesbehalve voor de wind. Zaterdag was de kustploeg in een non-match lange tijd even zwak als Essevee, toch ging ze opnieuw met lege handen naar huis. "Gelukkig hebben we in het begin van het seizoen punten gepakt, anders moesten we nu nog meer achterom kijken", weet Wout Faes. "De kloof met Cercle is er nog steeds, toch moeten we snel de knop kunnen omdraaien." 't Was geen gemakkelijke week voor Oostende, waarin duidelijk werd dat de club tegen het voorjaar twee miljoen euro moet zien te vinden. "Een terugkerend verhaal", aldus Brecht Capon. "Voor ons speelt dit evenwel niet mee. We zijn altijd correct en tijdig betaald, het is aan andere mensen om dit op te lossen. Wij doen ons werk op het trainingsveld en in de matchen. Natuurlijk hoop je dat dit goed komt. Waar rook is, is vuur. Als je al twee jaar moet zeggen dat het moeilijk is en twee jaar naar Nicolas Lombaerts moet wijzen, dan weet je dat er niet veel geld over is." Faes: "De voorzitter is komen praten en zei dat dit zal worden opgelost. Het valt allemaal een beetje samen - de slechte prestaties en de geldproblemen -, maar het één mag het ander niet beïnvloeden." (TTV)

