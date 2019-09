Exclusief voor abonnees Sportief directeur Colomer stapt op in Eupen 17 september 2019

Sportief directeur Josep Colomer verlaat AS Eupen. De Spanjaard vervulde die functie sinds de Aspire Zone Foundation in 2012 de club overnam van een kortstondige Italiaanse directie. Colomer blijft in een andere rol wel in dienst bij de Qatarese Foundation. Met hem als sportief directeur promoveerde Eupen in 2016 opnieuw naar de Jupiler Pro League. Tot de transfers die hij hielp realiseren behoren Akram Afif en Abdelkarim Hassan (dit jaar Aziatisch kampioen met Qatar), Moussa Wague (nu Barcelona), Henry Onyekuru (nu AS Monaco), Christian Kabasele (nu Watford) en Clinton Mata (nu Club Brugge). De rol van sportief directeur wordt overgenomen door algemeen directeur Christoph Henkel. Hij zal worden bijgestaan door Siegfried Marti (60), die de voorbije jaren actief was als scout of hoofdscout in de Bundesliga bij Werder Bremen en Mainz 05. (AR)

