Sporteconoom "Degradatie kost vooral veel als je niet meteen weer promoveert" 08 maart 2018

Zelfs als KV Mechelen gemiddeld nog 10.000 supporters zou trekken, zoals Somers stelt, verliest het al snel één miljoen euro aan recette. "En dat is nog het minimum. In 1B liggen de ticketprijzen immers een stuk lager, ook al omdat clubs acties doen om zoveel mogelijk fans te behouden, en je hebt een thuiswedstrijd minder", zegt sporteconoom Trudo Dejonghe. Daarnaast verliest de degradant ook nog een pak tv-gelden, ondanks de extra 'parachute' die de Pro League voorziet. In het geval van KV Mechelen zou dat een goede twee miljoen euro zijn, bij Eupen zo'n anderhalf miljoen. "Maar het moeilijkste om in te schatten, zijn de deals met de sponsors. Sowieso haakt er een deel af, zeker als je niet meteen weer promoveert", stelt Dejonghe. "Dat is de essentie: één jaar in 1B valt nog te overbruggen. Het grote verlies in supporters en sponsoring komt er het jaar nadien. Dat zal bij KV Mechelen niet anders zijn. Eupen daarentegen is een ander verhaal door de Qatarese investeerders. Zij passen het tekort gewoon bij."

