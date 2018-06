Sportdag in legerthema... en voor je het weet is er terreuralarm 01 juni 2018

00u00 0

Een melding van een gewapende man in legeruniform aan een middelbare school in het Oost-Vlaamse Wetteren heeft gistermiddag voor een groot terreuralarm gezorgd. Negen combi's en anonieme politievoertuigen snelden ter plaatse. Al vlug bleek dat het om loos alarm ging. De laatstejaars Lichamelijke Opvoeding hadden voor hun schoolgenoten een sportdag georganiseerd met het leger als thema. Heel wat leerlingen waren dan ook uitgedost in militaire outfit. "Tijdens de middagpauze liep één van hen met een nepwapen te zwaaien op een steenweg", zegt Mieke Poppe van de Mariagaard-school. "De leerlingen kregen een serieuze bolwassing van de politie. De directie besliste meteen dat niemand nog in legeruniform mocht rondlopen." (DVL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN