Sportclubs vinden geen trainers 23 februari 2019

Sportclubs in Vlaanderen trekken aan de alarmbel: nooit eerder was het zo moeilijk om (jeugd)trainers te vinden. Vooral tennisclubs zitten met de handen in het haar. Terwijl het ledenaantal van Tennis Vlaanderen naar een record van 151.000 steeg, blijft het aantal geschikte coaches om de jonge en iets oudere talenten de kneepjes van de sport bij te brengen achter. Momenteel zijn er 2.100 trainers aan de slag, maar idealiter komen er nog 500 bij. Zelfde verhaal in het amateurvoetbal. Daar heerst vooral een tekort aan jeugdtrainers. Elke week zetten tientallen clubs berichten online waarin ze een oproep doen naar kandidaten. Ook de basketbalsport zoekt geëngageerde vrijwilligers. Op de website van Basketbal Vlaanderen staan liefst 140 oproepen. Het volleybal schijnt dan weer te ontsnappen aan de schaarste.

