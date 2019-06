Exclusief voor abonnees Sportanker Maarten Breckx verwelkomt baby Georges 05 juni 2019

VTM-sportjournalist Maarten Breckx (34) en zijn vrouw, Qmusic-nieuwslezeres Lies Vandenberghe (28), zijn ouders geworden van een zoontje. "Georges is een prachtige kerel die maandagochtend rond 9.30 uur is geboren", schrijft Maarten op Instagram. "Mama Lies heeft het fantastisch gedaan en ook Georges is in absolute bloedvorm. Dit is een uniek en onbeschrijflijk moment."

