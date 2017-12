Sport Vlaanderen snoeit in profcontracten 00u00 0

Sport Vlaanderen snoeit voor volgend jaar in het aantal profcontracten voor topatleten. Zo spelen Louise Carton (5.000m), Pieter-Jan Hannes (1.500m), Axelle Dauwens (400m horden) en Isaac Kimeli (1.500m) hun statuut kwijt. Hannes en Dauwens, die ook overstapte naar een Deense coach, konden niet echt spraakmakende resultaten voorleggen en misten net als Carton en Kimeli het WK afgelopen zomer. Veldloopster Carton kreeg dit jaar ook met veel blessurepech af te rekenen, voor de Belofte van het Jaar 2016 moet de beslissing een zware dobber zijn. De enige voltijdse prof die overblijft bij Sport Vlaanderen is tienkamper Thomas Van Der Plaetsen. Polsstokspringer Ben Broeders en discuswerper Philip Milanov behouden wel hun deeltijds studentencontract. Zo'n contract is er vanaf 1 januari ook voor Europees beloftekampioene 800m Renée Eykens. Ook in Franstalig België verliezen vier atleten hun topsportcontract: Jeroen D'hoedt (3.000m steeple), Abdelhadi El Hachimi (marathon), Cynthia Bolingo (200m) en Antoine Gillet (4x400m). (BF/VH)

