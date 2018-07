Sport kort 27 juli 2018

AUTOSPORT

In Finland is de WRC-rally begonnen met een showproef van 2,3 km in Harju. Ott Tänak was met zijn Toyota de snelste, voor WK-leider Thierry Neuville. Onze landgenoot was in zijn Hyundai 0,7 seconden trager dan de Est, maar hield met één tiende van een seconde Ogier (Ford) achter zich