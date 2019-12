Exclusief voor abonnees Sport kort 07 december 2019

Zwemmen Op het EK klein bad in Glasgow heeft Pieter Timmers in de halve finale van de 50m crawl het Belgisch record met 4 honderdsten scherper gesteld: 21.22. Het vorige stond op naam van François Heersbrandt. In de finale werd Timmers zevende. (LWK)