Exclusief voor abonnees Sport kort 22 juli 2019

00u00 0

Volleybal

Par-ky Menen gaat vanaf komend seizoen door het leven als Decospan Volley Team Menen. Decospan is een bekende firma in de grensstad en is Europees marktleider in de verwerking van fineerhout. Het is het moederbedrijf van de vorige naamsponsor Par-ky. (MPM)