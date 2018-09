Sport kort 07 september 2018

Snooker

Luca Brecel kwalificeerde zich voor de halve finales op het WK snooker met zes rode ballen. In Bangkok rekende hij met 6-3 af met Tom Ford. In de halve finale, die naar een best of 13 wordt gespeeld, neemt Brecel het op tegen Ding Junhui.

