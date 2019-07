Exclusief voor abonnees Sport kort 22 juli 2019

Autosport

In Assen ging de eerste zege van het weekend in DTM naar BMW-rijder Marco Wittmann en op zondag pakte Mike Rockenfeller zijn eerste overwinning in meer dan twee jaar in een Audi. In het kampioenschap leidt Rast (Audi) voor Muller (Audi) en Wittmann