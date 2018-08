Sport kort 28 augustus 2018

AS Roma sleepte gisteren in eigen huis een 3-3-gelijkspel uit de brand tegen Atalanta. De bezoekers stonden 1-3 voor aan de rust - na onder meer de allereerste goal in de Serie A van onze landgenoot Castagne. Florenzi en Manolas zorgden voor het gelijkspel.