Exclusief voor abonnees Sport kort Boksen 25 september 2019

00u00 0

Delfine Persoon zal een kans op revanche krijgen tegen Katie Taylor, belooft de Ierse bokskampioene in een gesprek met de BBC. "Er moet een rematch komen in de volgende twaalf maanden, dat is zeker. Ik wil dat het gevecht er komt." Niet voor het eerst doet Taylor dergelijke uitspraken, maar de clan-Persoon hoorde nog niks officieels. (VH)