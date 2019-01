Sport kort 19 januari 2019

Golf

Thomas Pieters blijft goed spelen op het HSBC Championship toernooi (European Tour/7 miljoen dollar) in Abu Dhabi. De 26-jarige Antwerpenaar sloot gisteren zijn ronde af in 69 slagen nodig, drie onder par. Goed voor een gedeelde vijfde plek, met tien onder par. Nicolas Colsaerts had 72 slagen nodig en staat op drie onder par, goed voor een 50ste plek. Thomas Detry tenslotte kende een mindere dag en zakte na een ronde van 76 slagen terug naar de 67ste plek. De leiding is in handen van de Ier Shane Lowry (17 onder par). (VH)