Sport kort

02 januari 2020

HOCKEY

Voormalig hockeyinternational Marcel Thill (80) is overleden. De doelman speelde zijn volledige carrière bij Wellington uit Ukkel. Thill verzamelde 37 selecties voor de nationale ploeg tussen 1961 en 1972. Tijdens een toernooi in India werd hij gelauwerd als beste doelman van het toernooi. Opmerkelijk is dat Thill de eerste editie van de Gouden Stick - de beste Belgische speler - won in 1962. (SVDL)