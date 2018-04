Sport kort 20 april 2018

SNOOKER

Luca Brecel (WS 13) neemt het in de eerste ronde van het WK op tegen Ricky Walden (WS 27). De Engelsman overleefde drie kwalificatierondes. Voor de 23-jarige Brecel wordt het zijn derde deelname aan de hoofdtabel van het WK. Zowel in 2012 (op zijn 17de als jongste speler ooit) als 2017 strandde de Limburger in de eerste ronde. Het WK vindt plaats van 21 april tot 7 mei..

