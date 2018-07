Sport kort 27 juli 2018

gymnastiek

Paul Rowe, directeur van Sport Vlaanderen, zal de Franse turntrainster Marjorie Heuls niet op de vingers tikken voor haar kritiek op de samenwerking met Sport Vlaanderen gisteren in onze krant. Heuls, die onder meer Nina Derwael opleidde en begeleidt, deed haar beklag over het eten dat haar turnsters in het internaat kregen en over de slechte communicatie: "Ik mis gezond verstand en soms goede wil."

