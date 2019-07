Exclusief voor abonnees Sport kort 22 juli 2019

00u00 0

Hockey

Geen medailles voor de Belgische teams op het EK U21 in Valencia. De Belgische meisjes verloren zaterdag in de halve finale met 3-1 van Nederland en speelden gisteren in de wedstrijd om brons tegen Duitsland. Die wedstrijd eindigde na de reguliere zestig minuten op 1-1. Twee minuten voor het eindsignaal scoorde Justine Rasir de gelijkmaker. Met een 2-0-voorsprong en nog twee shoot-outs te gaan leken de Young Red Panthers op brons af te stevenen, maar Duitsland kwam nog langszij (2-3). De Belgische jongens geraakten niet in de halve finale en eindigden op de vijfde plaats. (WWT)

