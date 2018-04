Sport kort 25 april 2018

Atletiek

Nafi Thiam is een concurrente kwijt, Anne Zagré krijgt er eentje bij. De Nederlandse Nadine Visser besliste namelijk om zich dit seizoen toe te leggen op de 100m horden. De gewezen zevenkampster won brons op de 60m horden op het WK indoor in februari en wil in augustus haar kans wagen op het EK in Berlijn. Haar PR staat op 12.78, dat van Zagré op 12.71. Visser, vorig jaar Europees kampioen bij de beloften op de 100m horden, werd op het WK van 2017 nog zevende op de heptatlon én de 100m horden. (VH)