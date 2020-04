Exclusief voor abonnees Sport kort 20 april 2020

00u00 0

KOERS

Ook bij de Amerikaanse wielerploeg Education First Pro Cycling, de werkgever van onder meer Vanmarcke, Keukeleire en Rondewinnaar Bettiol, voelen ze de coronacrisis. Om kosten te besparen, wordt met elke renner individueel onderhandeld over een loonvermindering. Education First is een internationaal onderwijsbureau dat wereldwijd onder meer taalreizen en -kampen aanbiedt. "De reis- en onderwijssector wordt hard geraakt en daarom moeten wij onze kosten terugschroeven", zegt teammanager Jonathan Vaughters.

