Exclusief voor abonnees Sport kort 14 december 2019

00u00 0

TENNIS

Op het demonstratietoernooi, Diriyah Tennis Cup, in Saudi-Arabië verloor David Goffin (ATP 11) gisteren in de halve finale met 3-6, 3-6 van topreekshoofd Daniil Medvedev (ATP 5). De Luikenaar, die volop in de voorbereiding op het nieuwe seizoen zit, scoorde nog wel met enkele gevoelvolle dropshots, maar was niet opgewassen tegen het tempotennis van de Russische US Open-finalist. Medvedev speelt de finale van dit eerst professionele tennistoernooi in Saudi-Arabië ooit tegen Fabio Fognini (ATP 12). Goffin keert terug naar huis met een zakcentje van 225.000 euro. (FDW)