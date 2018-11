Sport kort 19 november 2018

00u00 0

Golf

Op het slottoernooi van de European Tour viel Thomas Detry op de laatste dag nog terug terwijl Thomas Pieters een sprong voorwaarts maakte. Detry ging na 5 bogeys en 3 birdies van plek 20 naar 29. Met 6 birdies en 1 bogey passeerde Pieters hem van plek 24 naar 12. De eindzege in de European Tour van de Italiaan Francesco Molinari kwam in Dubai ondanks zijn 26ste plek niet meer in het gedrang.