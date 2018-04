Sport kort 07 april 2018

Zeilen

Emma Plasschaert begint vandaag in zesde positie aan de medal race in de Laser Radiaal-klasse in de Trofeo Princesa Sofia op Mallorca.De 24-jarige Oostendse finishte als vijftiende in de negende regatta en moest zo nog een plekje inleveren in de tussenstand. Maité Carlier kwam als 29ste over de meet en eindigt als 27ste, want alleen de top tien treedt aan in de medal race. De Deense Anne-Marie Rindom leidt voor olympische en wereldkampioene Marit Bouwmeester. (VH)