Sport kort 30 november 2018

BEACHVOLLEY

Op het internationaal indoortoernooi in het Sloveense Ljubljana hebben Sara Cools en Lisa Van Den Vonder zich geplaatst voor de hoofdtabel. In hun eerste schiftingsmatch wonnen ze met 2-0 (21-13 , 21-17) van een Spaans duo en in de tweede ronde schakelden ze de Italianen Colomb en Breidenbach uit met 2-0 (21-19 en 27-25). (HFO)