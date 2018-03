Sport kort 15 maart 2018

00u00 0

Bij Menen heeft spelverdeler Xavi Folguera zijn contract met één seizoen verlengd. De Andorrees is bezig aan een sterk jaar en stond in de belangstelling van andere clubs. Met de komst van Yentl Bille heeft de grensploeg ook al een tweede libero voor volgend seizoen. Bille (18) is een jeugdproduct dat de afgelopen twee seizoenen bij Moorslede actief was. Wannes De Beul (Guibertin) wordt genoemd als mogelijke vervanger voor Fasteland (Roeselare), terwijl ook Robert Wojcik (Guibertin) en Lowie Stuer (Gent) in beeld zijn voor andere posities bij Menen