31 juli 2018

Atletiek

Jan Van Den Broeck houdt zijn carrière als atleet voor bekeken. De 29-jarige 800m-loper, die bij het leger een opleiding tot kok volgde, wordt binnenkort papa. Hij is samen met Marjolein Lindemans, de zevenkampster die in 2011 het EK bij de junioren won. Van Den Broecks beste prestatie kwam er tijdens het WK indoor in Istanboel in 2012, waar hij als vijfde finishte.

