Sport kort

Zestien Belgen zijn na dit weekend al zeker van het EK in Berlijn. Eline Berings spurtte zaterdag naar 13.04 op de 100m horden op de Vlaamse kampioenschappen, acht honderdsten onder de EK-limiet. Zondag deed ze het nog beter in Tilburg: 12.93, haar beste chrono sinds 2014. Haar PR staat op 12.87. Polsstokspringer Arnaud Art ging tijdens de Franse interclubkampioenschappen over 5m60, één centimeter beter dan de EK-limiet (5m59). Voor de polsstokspringer zijn derde EK op rij. Europees beloftenkampioene Renée Eykens klokte in het Duitse Rehlingen 2:00.92 op de 800m, ruim onder de beloftenlimiet van 2:02.50.

