Sport kort 02 januari 2019

00u00 0

Er dreigt een nieuwe schorsing voor Rusland. In september had het WADA de schorsing van het Russisch antidopingbureau Rusada opgeheven. Voorwaarde was dat alle data van het dopinglab tegen 31 december openbaar moesten zijn. Dat blijkt niet gebeurd. Op 14 en 15 januari komt het WADA bijeen over de zaak.