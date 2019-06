Exclusief voor abonnees Sport kort 24 juni 2019

Tennis

Op de Challenger van Blois maakte Kimmer Coppejans (ATP 165) zaterdag in de halve finale een 2-6, 2-5-achterstand goed tegen de Argentijn Facundo Arguello (ATP 195): 2-6, 7-6, 6-4. In de finale tegen Pedro Sousa (ATP 122) liet Coppejans in de derde set en ook in de tiebreak telkens een 4-1-voorsprong liggen. Sousa haalde het met 4-6, 6-3, 7-6