Sport kort 08 mei 2018

SKEELEREN

Bart Swings zal over twee weken niet meedoen aan het BK skeeleren. Voor aanvang van de wereldtitelstrijd in Nederland wil Swings alleen nog twee marathons in Frankrijk, in Rennes en Dijon, rijden. "Ik denk dat die marathons het best passen in de voorbereiding van de WK", zei Swings.