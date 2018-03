SPORT KORT 06 maart 2018

00u00 0

Atletiek

Olympisch steeplekampioene Jebet betrapt?

De Engelse krant The Guardian meldde dat de olympische steeplekampioene Ruth Jebet betrapt zou zijn op epo. Jebet (21), die uitkomt voor Bahrein maar geboren is in Kenia, was na Rashid Ramzi de tweede atleet die olympisch goud won voor de golfstaat. Ramzi moest zijn goud op de 1.500m van 2008 afstaan nadat hij positief testte op CERA. Jebet dreigt nu datzelfde lot te ondergaan. (VH)

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN