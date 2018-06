Sport kort 20 juni 2018

TENNIS

Nicolas Kicker (ATP 100), die in 2015 twee matchen op challenger-toernooien in Italië en Colombia vervalste, kreeg een schorsing van zes jaar en een boete van 25.000 dollar uitgesproken door de Tennis Integrity Unit. Als de 25-jarige Argentijn geen andere misstappen begaat, is de helft van zijn straf voorwaardelijk. Kicker weigerde om mee te werken aan het onderzoek. Op Roland Garros was er nog veel te doen rond Marco Cecchinato (ATP 28), de verrassende halve finalist, die in dezelfde periode als Kicker door de Italiaanse federatie werd veroordeeld maar zijn schorsing door een procedurefout zag geannuleerd worden. Mogelijk dat de TIU zijn zaak toch nog opnieuw bovenspit.

