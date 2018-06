Sport kort 25 juni 2018

TRIATLON

TRIATLON

Frederik Van Lierde heeft de Ironman van Nice gewonnen. Onze landgenoot was er net als vorig jaar de beste, hij finishte na 8u25:22 op de Promenade des Anglais. Voor Van Lierde is het al zijn vijfde overwinning in de Zuid-Franse badplaats. De Fransman Antony Costes werd op ruim 10 minuten 2de

