Exclusief voor abonnees Sport kort 05 oktober 2019

00u00 0

AUTORALLY

De tweede dag van de Wales Rally is een secondenslag geworden. WK-leider Ott Tänak leidt voor zijn WK-rivaal Sébastien Ogier (Citroën). Kris Meeke is derde voor Thierry Neuville (Hyundai). Neuville verraste aan de finish met een wat vreemde uitleg: "Ik ben blij hier te staan, want we hadden niet de banden waar we om vroegen." (JCA)