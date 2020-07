Exclusief voor abonnees Sport kort 06 juli 2020

00u00 0

ATLETIEK

Het seizoen is nog niet goed en wel begonnen of daar is al het eerste Belgisch record. In het Zwitserse Winterthur evenaarde Vanessa Sterckendries gisteren haar recordworp uit 2019 van 67m78. Het leverde haar de overwinning op. Voor rechtstreekse kwalificatie voor de Spelen in Tokio - waarvoor de selectie bevroren is tot 1 december - is 72m50 nodig. Via de World Ranking heeft Sterckendries een grotere kans om naar Tokio te gaan. Ze moet na 1 december nog maar enkele plaatsjes winnen om de vereiste top 32 binnen te komen.

