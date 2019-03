Sport kort 14 maart 2019

DOPING

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) tekent beroep aan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) tegen de beslissing van de Internationale Zwemfederatie (FINA) om de Chinese olympische kampioen Sun Yang niet te vervolgen wegens een gemiste controle buiten competitie. Yang schitterde op de Spelen van 2012 met goud op de 400m en 1.500m vrij en vier jaar later in Rio ook op de 200 meter vrije slag. Op 4 september 2018 vernielde hij bij een onaangekondigde controle bij hem thuis urinestalen en verscheurde notities van de dopingcontroleurs. Volgens Sun Yang beschikten zij niet over de nodige identificatiebewijzen. Sun Yang liep in 2014 al eens tegen de dopinglamp toen hij positief testte op een stimulerend middel. Het Chinese antidopingagentschap zette hem slechts drie maanden aan de kant. Het nieuws raakte pas maanden later bekend, toen Yang zijn schorsing al had uitgezeten.

HLN